Meclisin 30 Ocak’taki toplantısı ertelendi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 30 Ocak’taki toplantısı ertelendi, 31 Ocak tarihli birleşiminse, yasama ve denetim faaliyetlerinin birleştirilerek gerçekleşmesi kararı alındı.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
Toplantıda ilk olarak, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun, Genel Kurulun gelecek birleşimine ilişkin kararı onaya sunuldu, oybirliğiyle onaylandı.
Onaylanan karar kapsamında; Genel Kurul’un 30 Ocak 2023 tarihli birleşimi ertelendi, 31 Ocak tarihli birleşiminse, yasama ve denetim faaliyetlerinin birleştirilerek gerçekleşmesi kabul edildi.
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