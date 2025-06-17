“Meclisi, ‘mal – mülk sorunuyla' ilgili ortak deklarasyon yayınlamaya davet ettim”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgi verdiği Meclis Genel Kurulu’nun ‘olağanüstü’ kapalı oturumu sona erdi.

Tatar, oturum sonrası yaptığı açıklamasında, “mal – mülk sorunu” olarak nitelediği Kıbrıs’ın kuzeyindeki mülkiyet kriziyle ilgili yaşanan son gelişmelere işaret etti, “Meclisi, mülkiyet kriziyle ilgili ortak deklarasyon yayınlamaya davet ettim” dedi.

AİHM’in TMK ile ilgili son verdiği kararın “ders niteliğinde” olduğunu söyleyen Tatar, “Kararda, TMK’nın etkili bir kurum olarak kabul edildiğine dair mesajlar var” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde terk edilen Kıbrıslı Rum mallarının “bir bakıma kamulaştırıldığını” öne süren Tatar, “Meclisten bu konuda bir ses vermesini, tek yürek olmasını istedim” şeklinde konuştu.