Meclisi Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.00’de toplandı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.00’de toplandı.
Denetim işleviyle yeni dönemin ikinci toplantısını yapan Genel Kurul’da güncel konuşmalara ve sorulara yer verilecek.
16 güncel konuşmanın yapılacağı toplantının yazılı sorular bölümünde ise CTP Girne Milletvekili Ongun Talat'ın “Türkiye Cumhuriyetinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Gönderildiği Söylenen İki Yüz Kişilik Çevik Kuvvet Birliğine İlişkin Yazılı Sorusuna Başbakanlığın Yanıtı” okunacak.
Sözlü soruya dönüştürülen yazılı sorular bölümünde “CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali'nin, Polis Yakın Koruma Hizmetine İlişkin Yazılı Sorusu”; CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı'nın, “Covid Döneminde Meydana Gelen 12 Haziran 2020 Tarihli ‘Özel Jet İzni’ Olarak Basına Yansıyan Adli Soruşturmanın Akıbetine İlişkin Yazılı Sorusu”; CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy'un, Ercan Havalimanı İhale Şartnamesine İlişkin Yazılı Sorusu; CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy'un, Sanal Bahis Sitelerine İlişkin Yazılı Sorusu” bulunuyor.