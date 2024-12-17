Meclis’i by-pass ettiler!

“Kararname” Meclis’te de gündem oldu…

Tufan Erhürman: “Önce yerli sanayiciyi, şimdi de yerli inşaat yatırımcısını bitirme noktasına getirdiniz”

Ongun Talat: “Meclis’in yetkisi gasp edildi”

Ayşegül Baybars: “Hükümet, kendini Anayasa’nın üstünde görüyor”

Hükümetin yanıtı…

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz: “İnşaat sektörü panik yaşadı, istedi, biz de açılım yaptık”

YENİDÜZEN

UBP – YDP – DP Hükümeti, yabancıların taşınmaz mal alımıyla ilgili Mart ayında gerçekleştirdiği yasal değişikliğin tam tersi bir adımı, Meclis’i saf dışı bırakıp, “yasa gücünde kararname” çıkartarak attı.

Henüz 9 ay önce yürürlüğe giren yasa değişikliğinde, inşaat şirketinin yüzde 1’inin bile yabancı ortak olması halinde yap – sat yapamayacağı açık şekilde ifade edilirken, Cumartesi gecesi yayınlanan “yasa gücünde kararname” ile bu oran “Türk yatırımcı” için, yüzde 49’a çıkarıldı, yap – satın önü açıldı.

Meclis’i saf dışı bırakarak yapılan değişiklik, dünkü genel kurul toplantısında gündem oldu.

Konuyu Meclis kürsüsüne taşıyan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Söz konusu yasa gücünde kararnameden hükümete mensup milletvekillerinin de kaçının haberi var emin değilim” dedi. Cumartesi çıkarılan yasa gücünde kararnamenin, 7 ay önce yürürlüğe girmiş olan yabancılara mülk satışını düzenleyen yasada değişiklik yapan bir kararname olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Ortalığı birbirine kattınız. Sektörün gerçek temsilcilerinin haberi olmadan, muhalefetin haberi olmadan bunları yaptınız” dedi.

Erhürman, “Sanayi sektöründe, Güvercinlik marifetiyle yerli sanayiciyi bitirme noktasına geldiniz, aynı şekilde şimdi yerli inşaat yatırımcısını da bitirme noktasına geldiniz” ifadelerini kullandı.

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da, usül hakkında söz isteyerek, hükümetin, Anayasa'ya bağlı olduğunu ancak Meclis çalışmalarına önem vermediğini, kendini Anayasa üzerinde gördüğünü ve kararnameler çıkardığını kaydetti, hükümeti eleştirdi.

CTP Girne Milletvekili Ongun Talat da sözleşmelerin süresinin uzatıldığını ancak kararname ile sektörün değil, elinde birçok sözleşme tutan ne olduğu bilinmeyen kişilerin çıkarına adım atıldığını vurguladı.

Talat, hükümetin yasa tanımadığını ifade ederek, Meclis'in yetkisinin gasp edildiğini söyledi. Talat, neden bu yasa gücünde kararnamenin cumartesi günü yayımlandığını sordu.

“Yasa gücünde kararname” ile ne değişti?

Henüz 9 ay önce yürürlüğe giren yasa değişikliğinde, inşaat şirketinin yüzde 1’inin bile yabancı ortak olması halinde yap – sat yapamayacağı açık şekilde ifade edilirken, Cumartesi gecesi yayınlanan “yasa gücünde kararname” ile bu oran “Türk yatırımcı” için, yüzde 49’a çıkarıldı, yap – satın önü açıldı.

Yine aynı yasa değişikliği ile sınırlandırılan “yabancılar 1 adet taşınmaz mal alabilir, daha fazla varsa; 2 yılda elden çıkarması gerekir” yönündeki ifade de yasa gücünde kararname ile değiştirilerek, elden çıkartma süresi 2 yıldan 7 yıla yükseltildi. Ayrıca, söz konusu 7 yıl içerisinde kullanma ve faydalanma hakkı da verildi.

“Kararname” Meclis’te de gündem oldu…

Erhürman: “Önce yerli sanayiciyi, şimdi de yerli inşaat yatırımcısını bitirme noktasına getirdiniz”

Konuyu Meclis kürsüsüne taşıtan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Söz konusu yasa gücünde kararnameden hükümete mensup milletvekillerinin de kaçının haberi var emin değilim” dedi. Cumartesi çıkarılan yasa gücünde kararnamenin, 7 ay önce yürürlüğe girmiş olan yabancılara mülk satışını düzenleyen yasada değişiklik yapan bir kararname olduğuna dikkat çeken Erhürman, bu yasanın çok ciddi tartışmalara sebebiyet verdiğini anımsattı. Erhürman, “7 ay önce geçerken de bu konunun düzenlenmesi konusunda en fazla ısrarcı olan parti olmamıza rağmen gerek komitede gerek genel kurulda bu yasaya hayır dedik” diye konuştu. Komitede bu konulan süre kısıtlamalarının yetersiz olduğunu, “kaş yapalım derken göz çıkarılacağını” ayrıntılı olarak anlattıklarını ifade eden Erhürman, komitede süre sınırlamalarının çok kısıtlı konulduğunu anımsattı. “Süre de daha dolmadı. Acil bir şey yoktu. Anayasaya da uygun değil. 7 ay önce 800 kere uyarılmış olmanıza rağmen fark etmediğiniz şeyi ne oldu da şimdi düzeltmeye kalkarsınız?” diye soran Erhürman, kararnameyle hiçbir şeyin düzeltilmediğini vurguladı. 7 ay önce piyasada çok ciddi bir güvensizlik yaratıldığının altını çizen Erhürman, “O güvensizlik dolayısıyla samimiyetle burada yatırım yapmaya çalışan yatırımcı kaçmaya çalışıyor. Risk almaya müsait yabancı yatırımcı burada. İşini düzgün yapmak isteyen bir an önce satıp kaçmak derdinde” diye konuştu. İnşaat sektörünün, yaşatılanlardan dolayı çok ciddi türbülansa girdiğine işaret eden Erhürman, “Hiçbir şeyi çözmediniz, sektörün batmasını garanti hale getirdiniz” dedi.

“Ortalığı birbirine kattınız”

7 ay önce yabancı ortağı olan hiçbir şirketin, yapsat sektörüne giremeyeceğinin söylendiğini kaydeden Erhürman, “Yerli yatırımcıyı, ülkenin toprağını ve nüfusunu korumak için bu yasada hiçbir şekilde yabancı hissedarı olan bir şirket yapsata giremeyecek dediniz. 7 ay sonra yüzde 49’a kadar yapsat sektörüne girebilecek dediniz. 7 ay önce yarattığınız inşaat sektöründe türbülanstır. Yüzlerce işçiyi çıkaran var. Ayda 150’nin üzerinde daire satarken 1 daire satanlar var. Orta boylar darmadağın olmuş durumda. Orta boy olanlar yüzde 49’luk ortak getirecek ve asli sahibi olacak. Dışarıdan gelen sermayeyle orta boylar şişecek ve yabancı sermaye büyük boylara karşı rekabet üstünlüğünü elde edecek” dedi. “Sanayi sektöründeki el değişme, inşaat sektöründe de yaşanacak” diyen Erhürman, söz konusu kararnameyle inşaat sektöründe hiçbir tedavi unsuru olamayacağının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Ortalığı birbirine kattınız. Sektörün gerçek temsilcilerinin haberi olmadan, muhalefetin haberi olmadan bunları yaptınız” dedi.

“Bu memlekette herkesi yurtsuzlaştırdınız”

Erhürman, “Sanayi sektöründe, Güvercinlik marifetiyle yerli sanayiciyi bitirme noktasına geldiniz, aynı şekilde şimdi yerli inşaat yatırımcısını da bitirme noktasına geldiniz” ifadelerini kullandı. Topraktan, mülkiyetten sonra sermayenin de el değişmesinin yolunun açıldığına işaret eden Erhürman, “İşçiyi, emekliyi, memuru yurtsuzlaştırdınız. Sermayeyi de yurtsuzlaştırıyorsunuz” dedi. Yabancı yapsatçıya vatandaşlık vermek suretiyle konunun devamının zaten sağlandığına dikkat çeken Erhürman, adına hükümet diyen yapının 28 milletvekilinden çoğunun cumartesi çıkan kararnameden haberdar olmadığına vurgu yaptı. Tufan Erhürman, “Bu memleketin halkını bitirmeye yemin ettiniz. Toprağı aldınız, mülkiyeti, işçiyi aldınız, herkes yurtsuz. Biz bu mücadeleyi bugünlere gelelim diye mi verdik? Sermaye de hızla el değiştirecek. Çekin gidin. Sanayide ve inşaatta yaptığınız hamlelerle beş sene sonrasını görülmeyecek bir noktaya savurdunuz. Bu memlekette herkesi yurtsuzlaştırdınız. Başka bir halta da yaramadınız. Bu milletin yakasından düşün. Başka yolu kalmadı, size meram anlatmak da mümkün değil. Bu ülkenin geleceğini umursamıyorsunuz” diye ekledi.

Baybars: “Hükümet, kendini Anayasa’nın üstünde görüyor”

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da, usül hakkında söz isteyerek, hükümetin, Anayasa'ya bağlı olduğunu ancak Meclis çalışmalarına önem vermediğini, kendini Anayasa üzerinde gördüğünü ve kararnameler çıkardığını kaydetti, hükümeti eleştirdi.

Oğuz: “Panik yaşanıyor, açılım için bu adımı attık”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, bu yasanın geçtiği günden çok tartışıldığını, iş insanı Simon Aykut ve diğer kişilerin tutuklandığını, KKTC’nin hedef yapıldığını, sektörden de çok şikayet geldiğini iddia etti.

Oğuz, inşaat sektöründe 100 milyon strelin kayıp olduğunu ancak bu yasayla kayıpların sisteme gireceğini, TMK’nın işin içinde olduğunu, devletin maliyenin alacakları olduğunu anlattı. Oğuz, ülke için büyük ekonomik önemi bulunan sektörde panik ve daralma olduğunu, açılım için de bu adımı attıklarını söyledi.

Talat: “Meclis’in yetkisi gasp edildi”

CTP Girne Milletvekili Ongun Talat da, “eleştirildi” diye bir bakanın kürsüden kaçmaması gerektiğini ifade ederek, kararname ile neyin süresinin uzatıldığını sordu.

Talat, sözleşmelerin süresinin uzatıldığını ancak kararname ile sektörün değil, elinde birçok sözleşme tutan ne olduğu bilinmeyen kişilerin çıkarına adım atıldığını vurguladı. Talat, hükümetin yasa tanımadığını ifade ederek, Meclis'in yetkisinin gasp edildiğini söyledi. Talat, neden bu yasa gücünde kararnamenin cumartesi günü yayımlandığını sordu.

Oğuz: “Sektör acil açılım istedi”

Oğuz, yeniden söz alarak, bu yasanın günlerce ele alındığını, sorunların değerlendirildiğini ifade ederek, dolayı panik havası oluştuğunu, eldeki dairelerin daha ucuza satışa çıkmasından dolayı rekabet edebilir olmadığı şikayetlerini değerlendirdiklerini kaydetti.

Devletin de bin daireden alacağı olduğunu ancak bu sayının yükseleceğini ifade eden Oğuz, yasanın da devletin bu alacaklarını almak ve kayıt altına almak amacıyla yapıldığını söyledi.

Sektörün yabancılara açılmasının da inşaat sektörüne destek anlamında olduğunu anlatan Oğuz, bu adımları sektörden aldıkları görüşlerle attıklarını kaydetti.

Bu sırada Tufan Erhürman da, inşaat sektörünün 7 ay önce yabancıya karşı olduğunu ancak bugün yüzde 49’u neden istediğini ve bu açılımın neden yasa ile değil de Cumartesi günü alel acele bir kararname ile yapıldığı sordu.

Oğuz ise, sektörün “piyasa daraldı, yabancılar baskılardan önünü göremiyor, çok sayıda proje var, bittik artık” dediğini ve acil açılım istediğini kaydetti, süreci anlattı.