Meclis’e “iç tüzük” arası

Cumhuriyet Meclisi’nde “iç tüzük” tartışması yaşandı, oturuma 10 dakika ara verildi.

Olay, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan’ın, 2010 yılında, dönemin CTP Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer’in AKSA süreçlerine ilişkin yaptığı bir açıklamayı, Meclis kürsüsünden cep telefonu aracılığıyla dinletmek istemesiyle başladı.

Candan’ın bu girişimine, UBP’li vekiller tepki gösterdi, bu durumun Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı olduğu iddia edildi.

Tartışma üzerine Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis hukukçularını genel kurula davet etti.

Ancak UBP’li vekiller, yine de duruma tepki göstererek genel kurula ara verilmesini talep etti; “kürsüden cihaz kullanılarak konuşma yapılmasının iç tüzüğe aykırı olduğu” iddiası yinelendi.

Yaşananlar üzerine Özdenefe, oturuma 10 dakika ara verdi.