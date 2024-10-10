“Meclise değil, evde istirahate çekilecek”

Kıbrıs'ın kuzeyinde UBP'nin yarattığı Meclis Başkanlığı krizi devam ederken, önceki akşam "yüksek tansiyon" nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin tedavi süreci devam ediyor.

Zorlu Töre'nin oğlu Tuygun Töre, babası Zorlu Töre'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi, ortaya atılan iddialar hakkında konuştu.

Zorlu Töre'nin sağlık durumunun iyiye gittiğine işaret eden Tuygun Töre, doktorların kendisine stresten uzak, dinlenmesini önerdiğini söyledi.

Meclis başkanının hastaneden bugün çıkmasının beklendiğini aktaran Tuygun Töre, Zorlu Töre'nin taburcu olduktan sonra evine çekilip istirahat edeceğini dile getirdi.

Krizin devam etmesiyle ortaya bir takım iddiaların atıldığını da söyleyen Tuygun Töre, bu iddiaların doğru olmadığını ifade etti, "Şu andaki krizi ve sorunu Zorlu Töre başlatmadı. Bu krizi kim başlattıysa onlar çözecek." dedi.

"Stresten uzakta olması gerekiyor"

"Sağlık durumu ilk geldiği ana kadar şu anda daha iyi. Zaman zaman çarpıntıları oluyor ve ilaçlarına devam ediyor. Bizlere anjiyo olması konusunda bilgi verildi ama anjiyo olması acil değil. Daha sonraya ertelendi. 5 sene önce açık kalp ameliyatı olduğu için kalp krizi riskine karşı stresten uzak, sakin bir ortamda olması gerekiyor."

"Ortaya atılan iddialar yalandır"

"Özellikle son birkaç saattir ortaya atılan iddialar tamamen yalandır. Zorlu Töre böyle birşeyi yapacak adam değil."

"Krizi kim başlattıysa o çözecek"

"Zorlu Töre şu andaki krizin nedeni değil, başlatan da değil. Bunu başlatan ve sebep olan kişiler kimse o çözecek. Zorlu Töre bizim babamızdır, bizi ilgilendiren kısmı da onun sağlığıdır."

Öte yandan Meclis kulislerinde Zorlu Töre’nin 1,5 saat sonra Meclis’e geleceği konuşuluyor.

UBP'nin kurultay sürecinde Hasan Taçoy'un destekçisi olan milletvekilleri Hasan Küçük ve Yasemi Öztürk Kolan Hastanesi'nde geldi.

Hastaneye az önce gelen UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Yasemi Öztürk, hastane çıkışında aynı hastanede tedavi gören bir diğer UBP Milletvekili Ali Pilli'yi ziyaret ettiklerini söyledi.