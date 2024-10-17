CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Zorlu Töre’nin “aday belirlenemedi, Meclis Pazartesi açılacak” açıklamasından UBP Meclis Grubu’nun haberi olmadığını belirtti, “Meclis yine Zorlu Töre’nin ikna edilip, Genel Kurul’u açmasını bekliyor” dedi.

Meclis bahçesinde açıklama yapan Erhürman, “bugün itibariyle Zorlu Bey, hangi bilgiye dayanarak bu açıklamayı yaptı, beni ilgilendirmez. UBP Meclis Grubu ne karar aldı, bu da beni ilgilendirmez. 2 gün önce bize bildirilen, UBP Meclisi Grubu Perşembe sabahı toplanacak ve adayını belirleyecek, ardından da seçim yapacak şeklindeydi. Ama Zorlu Töre bir açıklama yaptı, UBP’li vekillerin bu açıklananlardan haberi yok” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Meclis yine Zorlu Töre’nin ikna edilip, Genel Kurul’u açmasını bekliyor” dedi, “Topu bizim üzerimize atmaya çalışanlar, işte bu arkadaşlardı. Bakın, Zorlu Bey’in sağlığı yerinde ve Mecliste yine yok. UBP’nin Meclis grubu da bundan bihaber. Ve bu Meclis Grubu’nun, ülkeyi yönetmesi bekleniyor. Erken seçime gerek yok deniliyor. Kimsenin bilmediği bir oyun oynanıyor” dedi.