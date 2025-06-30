Meclis yine nisaba takıldı, gelecek birleşim Ekim'de

Polis teşkilatına hükümet müdahalesi olarak değerlendirilen Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü sırada nisap yetersizliği nedeniyle ara verilen Meclis oturumu, yeniden açılmak istendi ancak bir kez daha nisaba takıldı.

UBP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilip Genel Kurul’a sevk edilen yasa tasarısına ilişkin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın böyle bir talebi olmamasına rağmen sürecin ilerletildiği ifade edilmişti.

Akşam saat 20.00 sularında yeniden açılmaya çalışılan oturum, nisap sağlanamadığı için açılamadı.

Nisaba destek vermeyen vekiller arasında UBP’li vekil İzlem Gürçağ Altuğra, Ali Pilli ve Hasan Taçoy ile DP’li vekil Serhat Akpınar da yer aldı.