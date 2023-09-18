“Ülkede en büyük sorunlardan biri kural tanımama”

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ülkede en büyük sorunlardan birinin kural tanımama olduğunu vurguladı, bu konuda gerekli denetimin olmadığını, kuralsız davranan kişinin tespiti yapılmadığını belirtti.

Şefik, kural tanımamanın idari mekanizmada da görüldüğüne dikkat çekti,“İstihdam şekilleri, mesai mevhumunda bu durum açık şekilde görülmektedir. Bir konuda mahkeme kararı bulunmasına rağmen aynı konuda idarenin ısrarla karar aldığı, karar yokmuş gibi davrandığı görülüyor” şeklinde konuştu.

Şefik, özellikle çevre konularında toplum hizmeti yapma cezası uygulanmasının zamanın geldiğini kaydetti.

Meclis’te yeni yasa hazırlama veya mevcut yasayı tadil etme konusunda güçlük yasadığına dair izlenimlerinin olduğunu söyleyen Şefik, yeterli hukukçu olmadığını vurguladı.

Mahkeme binalarında iyileşme olsa da yargıda personel sıkıntısının sürdüğünü kaydeden Şefik, “Personel sıkıntısı devam ettikçe halka verilen hizmet eksik kalacaktır” diye konuştu.

Şefik, 2023-2024 Adli Yıl açılış töreninde konuştu, Adıyaman’da hayatını kaybeden GTMK ekibi, Şampiyon Melekleri andı.

Şampiyon Meleklerin 6 Şubat’ta Adıyaman’da tadilat projesiyle apartmandan otele dönüşen enkazın altında kalarak hayatlarını kaybettiğini söyleyen Şefik, bu acıyı derinden hissettiklerini belirtti.

Şefik, benzeri faciaların yaşanmaması için tedbir alındığını, suçluların tespit edilerek ceza alındığını görmenin ailelerin acısı biraz da olsa azaltabileceğine vurgu yaptı.

“Mahkeme binalarında iyileşme olsa da personel sıkıntısı sürüyor”

Mahkeme binalarının depreme dayanıklılığını ölçmek için yardım talep ettiklerini de aktaran Şefik, kamu okulları ve hastanelerinin ardından yargıda da bina güvenliğine yönelik çalışma yapılacağını, sıralarını beklediklerini kaydetti.

Şefik, yıllarca açılış törenlerinde yargıdaki eksikleri sıraladığını hatırlatarak, mahkeme binalarında iyileşme olsa da personel sıkıntısı yaşandığını kaydetti.

“Personel sıkıntısı devam ettikçe halka verilen hizmet eksik kalacaktır” diye konuşan Şefik, yeni Kamu Görevlileri Yasası’nın geçirilmesini istedi.

“Dava sayıları artıyor”

Şefik, bu yıl siber suçlarla ilgili yargıçlara eğitim verileceğini de belirtti.

Mahkeme önündeki dava sayısının arttığını da ifade eden Şefik, “Davalara başa çıkacak yargıç sayısı olduğu söylenemez” dedi.