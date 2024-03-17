Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın, yasama göreviyle toplanacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda sunuşların ardından özel gündemde yer alacak işler bölümünde “Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı” ele alınacak.

Komitelerden gelen tasarı ve öneriler bölümünde “Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi” ile “Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşülecek.

Toplantıda ayrıca birinci ve ikinci görüşmeleri geçen hafta tamamlanan “Gümrük Vergileri Tarife (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın” üçüncü görüşmesi yapılarak bütünü oylanacak.