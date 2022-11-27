Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama ve denetim göreviyle toplanacak.

Saat 10.00 toplanacak Genel Kurul’un gündeminde Sayıştay Komitesi’nin, Karayolları Dairesi’nin 1 Ocak 2006-3 Mayıs 2013 Dönemine İlişkin Bitüm Stoku hakkındaki Sayıştay Denetim Raporu’na (S.R.No:250/3/2014) ilişkin raporu bulunuyor.

Milletvekillerinin güncel konuşmalarına da yer verilecek toplantıda, sözlü ve yazılı sorular da gündemde yer alıyor.