Meclis yangın nedeniyle ertelendi

Meclis Genel Kurulu’nun bugün yapılması gereken Olağanüstü Birleşimi, siyasi parti grupları arasında varılan mutabakat kapsamında ertelendi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, “ülkede yaşanmakta olan yangın felaketi nedeniyle Meclisi Genel Kurulu’nun bugün yapılması gereken Olağanüstü Birleşimi, siyasi parti grupları arasında varılan mutabakat ile birlikte ertelendi.”

Açıklamada, bundan sonraki birleşimin, Olağanüstü Birleşim olarak yarın yapılmasının planlandığı ifade edildi.