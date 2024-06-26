Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Meclis üçüncü yasama yılında 97 yasa yaptı
Meclis üçüncü yasama yılında 97 yasa yaptı

Meclis üçüncü yasama yılında 97 yasa yaptı

Cumhuriyet Meclisi'nin üçüncü yasama yılında Genel Kurul'un, 64 olağan, bir olağanüstü olmak üzere 65 birleşim yaptığı ve toplam 97 yasaya onay verdiği açıklandı.

A+A-

Cumhuriyet Meclisi'nin üçüncü yasama yılında Genel Kurul'un, 64 olağan, bir olağanüstü olmak üzere 65 birleşim yaptığı ve toplam 97 yasaya onay verdiği açıklandı.

Meclis Başkanlığına, 2 Ekim-24 Haziran tarihleri arasında, 74 yasa tasarısı ve 21 yasa önerisi sunuldu.

20 Haziran'a kadarki sürede 88 yasa Genel Kurul'da onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Pazartesi günkü birleşimde ise 9 yasa Genel Kurulda onaylanarak, Cumhurbaşkanlığına havale edildi.

Meclisten yapılan açıklamada, 30 Haziran'da Meclis'in  tatile gireceği, ancak komite çalışmalarının 30 Eylül tarihine kadar devam edeceği ve 1 Ekim Salı günü Cumhuriyet Meclisinin yeni yasama yılı olan dördüncü yasama yılına başlayacağı kaydedildi.

Bu haber toplam 263 defa okunmuştur
Etiketler :