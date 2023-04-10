Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Zorlu Töre, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldüğü sırada ‘ek mesaiye kalmama’ eylemi nedeniyle ‘görev yerlerini izinsiz ve özürsüz terk ettikleri, yasama faaliyetlerinin yerine getirilmesine engel olunduğu’ gerekçesiyle Meclis stenograflarına soruşturma açılmasını talep etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Meclis stenograflarına açılan soruşturmayla ilgili “faşizm hortladı” değerlendirmesinde bulundu, “Eylemliliğin devam ettiği sürede stenografların ek mesai kalmayacağını Meclis Başkanlığı’na bildirilmiştik. Eylem yapılan bir dönemde soruşturma başlatılamaz” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Bengihan, “Ek mesaiye kalmama da bir eylem modelidir. Anayasa ve yasalara göre mesai saatine uymakla yükümlü değildirler” şeklinde konuştu.

Başsavcılık da görüş belirtti

Öte yandan KIBRIS Gazetesi, soruşturma talebine yönelik Başsavcılığın yazısını yayımladı.

Başsavcı Sarper Altıncık imzası ile yapılan değerlendirmede; ‘Meclis personelinin amirleri tarafından talep edilmesi halinde ek mesai yapmalarının yasa gereği, izinsiz veya özürsüz olarak ek mesaiye kalmayan personelin disiplin suçu işleyeceği kanaatinde olduğumu belirtirim. Ancak, ek mesai ödemesi ile ilgili olarak ek mesai yapması talep edilen kişinin ilgili yasa maddelerinde belirtilen ek çalışma ödeneği alma hakkı miktarını doldurması halinde, bu kişilerin fazla mesai yapma zorunluğu olmadığı gibi, bu kişiler kabul etse dahi bu kişilere amirleri tarafından fazla mesai yaptırılamayacağını da tarafınıza hatırlatır, saygılar sunarım’ denildi.