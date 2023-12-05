Meclis perşembe günü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama ve denetim gündemiyle perşembe günü saat 10.00’da toplanacak.

Meclis gündeminde Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Yasa Önerisi ile Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik 2) Yasa Önerisi bulunuyor.

Meclis’in perşembe günkü oturumunda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.