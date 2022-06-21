Meclis perşembe günü olağanüstü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, perşembe günü olağanüstü toplanıyor.

Genel kurulun saat 10.30’da başlayacak 7.’nci olağanüstü toplantısında, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin görüşülmesine devam edilecek.

Genel Kurul’da milletvekilleri güncel konuşma da yapabilecek.