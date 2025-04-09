Meclis pazartesi toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 14 Nisan Pazartesi günü yasama gündemiyle toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, pazartesi nisap sağlanamadığı için toplanamamış ve 24 saat sonraya ertelenmişti. Ancak Genel Kurul, dün toplanma girişiminde bulunmadı.

Bir sonraki toplantı önümüzdeki pazartesi yapılacak.

Meclis Genel Kurulu pazartesi günleri yasama; salı günleri ise denetim göreviyle toplantılar yapıyor.