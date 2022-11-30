Meclis olağanüstü toplanacak

Yerel seçimde, cinsiyet kotasında yaşanan kriz, siyasi partileri harekete geçirdi.

CTP ve UBP milletvekilleri, Seçim ve Halkoylaması (Geçiçi Kurallar) Yasa Önerisi hazırladı.

Yasa önerisi; CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Teberrüken Uluçay ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Özdemir Berova imzası ile Meclis’e sunuldu.

Hazırlanan yasa önerisine göre seçim sürecinde herhangi bir değişiklik olmayacak, yalnızca cinsiyet kotasında sıkıntı yaşayan siyasi partilere yarın saat 18.00’e kadar süre listeleri yenilemesi için fırsat tanınacak.

Meclis, bugün saat 14.00’de yasa önerisini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

Yasa önerisi yalnızca 25 Aralık’ta yapılacak seçime yönelik olacak. hayata geçmesi halinde Cumhurbaşkanı onayı sonrasında, Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girecek.

Kesinleşmiş adaylar 3 Aralık Cumartesi günü açıklanacak.