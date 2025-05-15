Meclis, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Meclisten verilen bilgiye göre bugün saat 12.00’de toplanan Komite, ilk olarak gündeminde yer alan “Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, KTAMS, KAMU-SEN, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ve Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite daha sonra sırasıyla gündeminde bulunan, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik)Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı” “Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ilgili Yasa Tasarıları’nın genel görüşmesine başladı. Komite bahse konu Yasa Tasarıları ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve Komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.