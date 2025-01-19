Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın yasama göreviyle toplanacak.

Genel Kurul’un 18’inci birleşimi saat 10.00’da başlayacak.

Genel Kurul’da Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarılara ilişkin raporları ele alınacak.

Gündemde ayrıca, Murat Kaya İnşaat Ltd.'in Zeytinlik köyündeki arazilerinin içerisinde bulunan zeytin ağacının istibdalinin onaylanmasına ilişkin karar tasarısının üçüncü görüşmesi bulunuyor.