Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama göreviyle toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama göreviyle toplanacak.
Saat 10.00’da başlayacak Genel Kurul’un gündeminde, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:49/2/2023) ve bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın (Y.T.No: 112/2/2023) üçüncü görüşmeleri bulunuyor.
Toplantıda ayrıca, Lefkoşa Kazası Ortaköy’de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğluları Apartmanı, Kat: 4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli’de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı (G.K.T.No:4/2/2023) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alınacak.