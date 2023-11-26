Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Yasama ve denetim işlevinin aynı gün yapılacağı yarınki birleşimin gündeminde, iki yasa tasarısı ve milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.
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Yasama ve denetim işlevinin aynı gün yapılacağı yarınki birleşimin gündeminde, iki yasa tasarısı ve milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.
Saat 10.00’da başlayacak toplantıda, ele alınacak tasarılar şunlar:
“Anayasanın 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı “
Gündemde milletvekillerinin sözlü ve yazılı soruları da var.
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