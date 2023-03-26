Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak. Depremzedelere yardım ve olası depremlere hazırlık amacıyla ek vergi ve maaş kesintisi öngören Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi de gündemde.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da toplanması beklenen genel kurulun gündeminde, Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi bulunuyor.