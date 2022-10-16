Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın yasama gündemiyle toplanacak. Genel Kurulun gündeminde komitelerden gelen 7 yasa tasarısının yanısıra, görüşmesi son toplantıda tamamlanan Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesi var.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak birleşiminde, Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı, KKTC Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülecek.

Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı da gündem bulunuyor.