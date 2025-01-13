Meclis Genel Kurulu toplantısı kısa sürdü

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı bugünkü görüşmesini tamamladı. Genel Kurul’da “Birleştirilmiş 2022 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı” onaylandı.

Toplantıda, Murat Kaya İnşaat Ltd.'in Zeytinlik köyündeki arazilerinin içerisinde bulunan zeytin ağacının istibdali ve Brüksel Temsilciliğinin 1991-2005 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu da ele alındı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi. Bu bölümde, 4. Yasama Yılı'nda seçimi yeniden yapılan ve aynı kalan komite başkan ve başkan vekillerinin isimleri okunarak, bilgiye sunuldu.

Buna göre, Meclis Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali; İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun, Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim; Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Savunma Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat; Sayıştay Komitesi Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Başkan Vekili UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak; Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Ali Pilli, Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner.

Birleştirilmiş 2022 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı görüşüldü

Ardından Birleştirilmiş 2022 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

Tasarıya ilişkin komite raporunun okunmasının ardından tasarı madde madde oylandı. Tasarının bütünü oylanarak, oybirliğiyle kabul edildi.

Murat Kaya İnşaat Ltd.'in Zeytinlik köyündeki arazilerinin içerisindeki zeytin ağacının istibdali...

Ardından “Murat Kaya İnşaat Ltd.'in Zeytinlik Köyündeki Arazilerinin İçerisinde Bulunan Zeytin Ağacının İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı” ele alındı. İlgili raporun okunmasının ardından tasarı madde madde ele alındı. Tasarının üçüncü görüşmesi sonraki toplantıda yapılacak.

“Brüksel Temsilciliği’nin 1991-2005 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu” ele alındı

Daha sonra Brüksel Temsilciliği’nin 1991-2005 Mali Yıllarına Ait Sayıştay Denetim Raporu ele alındı. İlgili komite raporunun okunmasının ardından Genel Kurul’un bugünkü toplantısı tamamlandı.

Genel Kurul sonraki toplantısını yarın saat 10.00’da “güncel konuşmalar” gündemiyle yapacak.