Meclis Genel Kurulu toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın yasama gündemiyle toplanacak.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın yasama gündemiyle toplanacak.
Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen Genel Kurul’da, Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak.
Kurulda ayrıca, Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisinin üçüncü görüşmesi yapılacak.
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Etiketler : meclis