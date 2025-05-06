Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısı sona erdi.

Meclis'in bir sonraki oturumu 12 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin konuya ilişkin raporu, Meclis Genel Kurulu’nun bilgisine sunuldu.

Komite Başkanı UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, komite raporu ile CTP grubu adına görev alan üyelerin karşı görüşü ve gerekçelerini içeren şerhi okudu. Toplantıda, rapor üzerinde herhangi bir görüşme yapılmadı.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, yerinden söz alarak iç tüzük uyarınca rapora altında imzası bulunan milletvekilleri olarak itiraz ettiklerini ve bu itirazın dikkate alınması gerektiğini söyleyerek, itirazlarını Meclis Başkanı’na sundu.

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da yeniden söz alarak, oy çokluğuyla verdikleri karara değindi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de, dokunulmazlıkla ilgili özel komitenin çalışmaları ve raporuna ilişkin kuralları düzenleyen iç tüzük kurallarını belirtti, raporla ilgili görüşmenin tamamlandığını kaydetti.

Öztürkler, raporun Meclis Genel Kurul’u gündeminde görüşülerek nihai karar verileceğini ifade etti. Daha sonra sözlü ve yazılı sorular kısmına geçildi.

Ardından Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Gelecek birleşim 12 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.