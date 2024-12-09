Meclis “erken seçim” ve “bütçe” gündemiyle toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “erken seçim” ve “bütçe” gündemiyle toplandı.
A+A-
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “erken seçim” ve “bütçe” gündemiyle toplandı.
Yoklamanın ardından, bütçe görüşmelerine ilişkin detaylar paylaşıldı.
Meclis’te, önceki hafta komitelerden geçen ‘2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi öncesi, CTP’nin erken seçim önergesi görüşülecek.
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Meclise sunduğu 15 Aralık 2024 tarihli erken seçim önergesi hala yürürlükte. Önergede CTP, erken seçim için 15 Aralık 2024 tarihini önermişti.
CTP lideri Tufan Erhürman, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin memleketi yönetemediğini ortaya koymuş, özellikle Meclis Başkanı seçimi sürecinde yaşanan krizle birlikte söz konusu önergeyi sunduklarını aktarmıştı.
Bu haber toplam 304 defa okunmuştur
Etiketler : meclis