Meclis de TIKANDI

Serap ŞAHİN

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin 2 ay, 4 milletvekili ve 15 seçim “harcadığı” Meclis Başkanı seçimi krizi, “KKTC’nin kuruluş yıldönümünde” gelen ‘ayar’ ile 16’ncı turda çözülmesinin ardından Meclis ‘arzu edilen verimliliğe’ bir türlü ulaşamadı.

Başkanlık kriziyle başlayan Meclis verimsizliği, Hükümet içindeki koltuk kapma yarışları ve Hükümetten çekilip çekilmeyeceği netleşmeyen Erhan Arıklı’nın kararsızlığı nedeniyle Hükümet üstünde bir süredir kara bulutlar dönüyor.

Meclis’te yaşanan verimsizlik ve aksaklıklar nedeniyle bir ayda biri zorunlu olmak üzere sadece 3 yasa üreten komitelerin başkan ve vekilleri YENİDÜZEN’e konuştu; Meclisin verimli olmadığı belirtildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili Erkut Şahali, Meclis’in istenilen verimliliğe ulaşamamasının temel sebebinin hükümetin eksik ve özensiz hazırladığı tasarılar olduğunu belirtti. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili Filiz Besim, Meclis Başkanlığı seçimlerinin ardından komite çalışmalarının olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ise yasaların ham halde komisyondan geçtiğini ve bu durumun yasama süreçlerini olumsuz etkilediğini ifade etti

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili Erkut Şahali:

“Meclis arzu edilen verimliliğe bir türlü ulaşamıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili Erkut Şahali, "Meclis arzu edilen verimliliğe bir türlü ulaşamıyor. Bunun temel sebebi, hükümetin kendince önceliklerini belirleyip bir aksiyon planı oluşturmamasıdır." dedi.

Hükümetten gelen tasarıların özensiz ve eksik olduğunu belirten Şahali, “Komitelerde bu tasarılar, bürokratlar tarafından yeterince anlatılamıyor ve milletvekilleri hükümetin niyetini anlamaya çalışarak yasayı, yasa tekniğine uygun şekilde yeniden yazmaya uğraşıyor.” dedi.

Muhalefetin engelleyici bir tutum sergilemediğini vurgulayan Şahali, “Hükümet, komitelerde ne yazdığıyla ne de söyledikleriyle niyetini açıkça ifade edemiyor. Bu nedenle sonuca ulaşmak mümkün olmuyor.” ifadelerini kullandı.

Komitelerin yasaları sonuçlandırmasının, hükümetin tasarıları doğru hazırlamasına bağlı olduğunu dile getiren Şahali, “Biz ‘kabul ettim veya reddettim’ pozisyonunda olamayız. Muhalefet olarak her konuyu derinlemesine incelemek zorundayız. Bu, tüm milletvekillerinin sorumluluğudur.” şeklinde konuştu.

Meclis çalışmalarının aksadığını belirten Şahali, “Tasarıların gerekçesi ile içindeki maddeler tamamen farklı şeyler söylüyor. Bu da meclis performansını ciddi şekilde olumsuz etkiliyor.” dedi. Meclis oturumlarının haftada bire düşmesinin nedenine de değinen Şahali, “Komitelerden yasa çıkmadığı için yasama ve denetim oturumları birleştirildi. Bu hafta ve önümüzdeki hafta oturumlar sadece bir gün olacak.” diye konuştu.

Hükümetin komite çalışmalarını zora soktuğunu ifade eden Şahali, “Zaman zaman komiteye çağırmamıza rağmen bürokratları getiremiyoruz. Yasa çalışmaları sırasında siyasi irade gerektiren durumlarda bakanlar da komiteye katılmıyor. Bu nedenle yasalar sürüncemede kalıyor. Hatta 2-3 maddelik değişiklik öngören yasalar bile tamamlanamıyor.” dedi.

Şahali, hükümetin yeterli teknik kapasiteye sahip olmadığını vurgulayarak, “Hükümet, yapması gerekenleri yapmadığı halde yasaları tamamlamak için bir telaş içinde görünüyor. Ancak bu telaşı destekleyecek emeği ortaya koymuyor.” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin hazırladığı yasa önerilerinin de dikkate alınmadığını belirten Şahali, “Meclis, kısır bir döngüye mahkûm edilmiş durumda.” dedi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili Filiz Besim:

“Meclis Başkanlığı seçimleri iki ayımızı aldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili Filiz Besim, “Meclis Başkanlığı seçiminden önceki dönemde İdari ve Sağlık İşleri Komitesi olarak çok ciddi yasalar geçirdik. Yataklı Tedavi Kurumları Yasası, Belediyeler Yasası, Merkez Bankası Yasası, Personel Dairesi Yasası ve Başbakanlık Yasası gibi önemli düzenlemeler üzerinde çalıştık. Yaz döneminde de sürekli çalışmaya devam ettik.” dedi.

Ancak UBP’li vekillerdeki sürekli değişikliklerin komite çalışmalarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Besim, “Bu sürekli değişiklikler ikinci dönemde bizi etkiledi.” ifadelerini kullandı. İlk dönemde komitenin oldukça yoğun çalıştığını belirten Besim, Meclis Başkanlığı seçimlerinin çalışmaları sekteye uğrattığını belirten Besim, “Seçimler neredeyse bir iki aylık süreyi etkiledi. Ekim ve Kasım ayları bu süreçle geçti. Ardından bütçe çalışmaları başladı. Bu nedenle o dönemde sıkıntılar yaşandı.” dedi.

Besim, komitenin gündeminde çok eski ve yenilenmesi gereken yasaların bulunduğunu vurgulayarak, “İdari ve Sağlık İşleri Komitesi gerçekten çok yoğun bir komitedir. Ancak sürekli komite üyelerinin değişmesi, yasaların daha hızlı geçmesini engelleyebiliyor.” şeklinde konuştu.

Hukuk, Siyasi İşler, Dış ilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk

“Verimli çalışamıyoruz”

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, yasaların komitelere geldiği ham haliyle uzun süre tartışıldığını ve bu durumun yasama süreçlerini zorlaştırdığını ifade etti. Öztürk, "Normalde yasaların hazırlanıp komitelere gelmesi gerekiyor. Biz irademizi koyarız, hangi yönde yasa hazırlanması gerektiğini belirtiriz. Ancak maalesef yasalar o kadar ham bir şekilde geliyor ki komitelerde maddeler üzerinde günlerce tartışıyoruz." dedi.

Öztürk, daha önce genel sekretere, farklı mesleklerden uzmanların çalışacağı bir ekip kurulması önerisinde bulunduğunu belirtti. Bu ekibin yasaları günün koşullarına uyarlayabileceğini, artık kullanılmayan maddeleri kaldırabileceğini ve böylece komitelerin daha verimli çalışabileceğini belirten Öztürk, yasama süreçlerinde uzman eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu vurguladı. Mecliste yalnızca üç yasama uzmanının görev yaptığını belirterek, "Yeni uzmanlar alındı ancak onların yetiştirilmesi zaman alıyor. Eski uzmanlar gözetiminde çalışıyorlar fakat bu yeterli değil. Uzmanlarımızın hizmet içi eğitimlerle kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Ayrıca yılda en az bir kez yurt dışına giderek bilgi ve deneyimlerini artırmaları sağlanmalıdır." dedi.

Öztürk, “Bütün yasalar alt komitelerde ciddi çalışmalar ortaya koyup bize oylama safhasında gelseydi daha verimli çalışabilirdik. Şu anda verimli çalışamıyoruz.” dedi.

Komitelerin düzenli toplandığını ve muhalefetin de ciddi bir çalışma ortaya koyduğunu belirten Öztürk, "Sorun komitelerin toplanmaması değil. Birçok yasayı günlerce görüşüyoruz. Sorunun daha çok teknik olduğunu düşünüyorum.” dedi.