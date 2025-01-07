Meclis çalışanları Öztürkler ve Özdenefe'yi ziyaret etti

Meclis Çalışanları Sendikası (MEC-SEN) Başkanı Mahmut Tabur ile yeni yönetim kurulu üyeleri Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe'yi ziyaret etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Öztürkler ve Özdenefe, huzurlu ve başarılı bir yasama yılı geçirme ve Meclis'te verimli bir çalışma ortamı oluşturulması temennisinde bulunarak, yeni yılın Meclis çalışanları için de başarılı ve mutlu geçmesini diledi.

Tabur da Öztürkler ve Özdenefe’ye görevlerinde başarı diledi.