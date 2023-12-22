“Meclis çalışanları KTAMS’tan istifa etmeleri için zorlanıyor”

Meclis çalışanlarına mobbing uygulayarak “KTAMS’tan istifa etmelerini söyleyen” Meclis Başkanı Zorlu Töre, KTAMS tarafından protesto edildi. Eylemde konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Töre’nin, Meclisteki yeni çalışanlara “KTAMS’tan istifa etmezseniz, performans değerlendirmenizi imzalamayacağım” dediğini açıkladı.

Töre’nin ayrıca KTAMS’a yönelik “Rumcu, vatan haini” yakıştırmaları yaptığını söyleyen Bengihan, bugüne kadar hiçbir idareciden böylesi hareketler duymadıklarını vurguladı.

Meclis önündeki eyleme küçük bir bidon dolusu 98 oktan benzin getiren Bengihan, “RHA plakalı aracıyla sürekli düğün – dernek gezen Zorlu Töre’ye yılbaşı hediyesi olarak benzin aldıklarını, zira Töre’nin bu gidişle makam aracına yakıt yetiştiremeyeceğini” söyledi.