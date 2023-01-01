Meclis, bütçe görüşmelerine yarın devam edecek

Meclis Genel Kurulu’nda 2023 Ekonomi Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine yarın kaldığı yerden devam edilecek.

Saat 10.00'da toplanması beklenen Meclis Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçeleri ele alınacak

Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 35 milyar 850 milyon TL olarak onaylanan “2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın Genel Kurul’daki görüşmeleri 27 Aralık’ta başlamış ve ilk gün tasarının bütünü üzerinde görüşme gerçekleştirilerek 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın 1. maddesi oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Genel Kurul daha sonra 28-29 Aralık birleşimlerinin ertelenmesi ve bir sonraki birleşimin 2 Ocak’ta devam edilmesini oy birliğiyle onaylamıştı.