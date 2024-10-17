Meclis bugün açılmayacak

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin akrabasının vefat etmesinden dolayı Meclis’e gelemeyeceği için Meclis’in bugün açılmayacağı duyuruldu.

Cenaze töreni nedeniyle bugünkü oturum gerçekleşmezken, yarınki oturumda ertelenen gündem maddelerinin ele alınması bekleniyor.

Öte yandan Meclis bahçesinde basına açıklama yapan Erhan Arıklı, Meclis'in yarın açılacağını belirtti.

Ayrıca Meclis'in resmi hesabından yarın sabah 10:00'da açılacağı açıklandı.

Zorlu Töre konuyla ilgili açıklama yaptı:

21 Ekim Pazartesi günü başkanlık seçimi gündemiyle açılacağı bildirilen Meclis Genel Kurulu, eniştemiz emekli komutan Ali Bozdağlı'nın vefatından dolayı otopsi işlemlerine olanak tanınması ve deprem komitesinin İSİAS duruşmasına katılmak üzere Adıyaman'a gidecek olması nedeniyle 18 Ekim 2024 tarihinde (yarın) gerçekleştirilecektir.

Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Meclis’in bugün açılmasının imkansız” olduğunu söyledi.

Erhan Arıklı, Meclis’ten ayrılırken yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin cenazesi olduğunu ve yarın cenazenin ardından Zorlu Töre ile görüşüleceğini belirtti.

Birleşimin, “Cumartesi mi pazartesi mi olacak" diye görüşüleceğini ifade eden Arıklı, pazartesi de İsias davasına katılacakların yolculuğu olduğunu, Adıyaman'a gidileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı makamındaki Ersin Tatar'ın da yurt dışı gezisi olabileceğini ifade eden Arıklı, “Meclis Başkanı konusunda UBP’nin kararına saygı duyacağız. Büyük ihtimalle aday Ziya Öztürkler olacak” diye konuştu.