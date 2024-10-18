Meclis Başkanının bugün seçilmesi bekleniyor
Meclis Başkanı Zorlu Töre ve UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Meclis’e geldi.
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Meclis Başkanı Zorlu Töre ve UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Meclis’e geldi. Bugün Zorlu Töre’nin cenaze törenine katılacak olması nedeniyle saat 10:00’da açılacağı duyurulan Meclis’in, törenin ardından açılacağı yönünde kulislerde konuşmalar yapılıyor.
İki haftadır devam eden Meclis Başkanlığı krizinin bugün sonlanıp sonlanmayacağı merak konusu olurken, haftaya İsias davasının başlayacak olması ve deprem komitesinin Adıyaman’a gidecek olmasından dolayı Meclis başkanının bugün seçilmesi yönünde beklenti sürüyor.
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