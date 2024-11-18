Meclis Başkanı seçiminde yeni kriz kapıda

Meclis Başkanı seçimi konusunda 16’ncı tura hazırlanan UBP – YDP – DP koalisyonu, hükümete mensup milletvekillerine yönelik yeni bir “dayatma” ile gündemde.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, partisinin sabah gerçekleşen Meclis Grubu toplantısında herhangi bir oylama yapmadan, “genel görüş budur” diyerek Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı adayı olacağını açıkladı.

Üstel’in bu tavrı, hükümete mensup bazı vekiller arasında huzursuzluğa neden oldu.

Dayatmanın, gizli oy şeklinde yürütülecek seçimde, UBP Milletvekili Öztükler’in yine 26 ‘kabul’ oyu bulmasını engelleyebileceği konuşuluyor.

Kulisler, Ankara’dan bir grubun, Ziya Öztürkler konusunda koalisyona baskı yaptığını iddia ediyor.