Meclis Başkanı seçimi: Hile ile seçim sonucu ilan ettiler!

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11 gündür 15 oylamada yeterli sayıyı bulamayarak Meclis Başkanı seçemeyen UBP-DP-YDP Hükümeti bugünkü birleşimde yasa dışı oylama sonucu ile hileli seçim sonucu ilan etti.

5’inci tur oylamada 23 geçerli oy ile yeterli sayıya ulaşamayan Ziya Öztürkler’in hanesine 3 geçersiz oy ekleyen hükümet, hile ile 26 sayısına ulaştı, Öztürkler’i başkan ilan etmeye kalkıştı.

Muhalefetin itiraz ettiği seçim sonucunu kürsünden açıklayan Zorlu Töre, Meclis’in yeni başkanının Ziya Öztürkler olduğunu ilan etti.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, geçersiz 3 oyun görsellerini basınla paylaştı. CTP, oylama sonucunun hileli olduğuna vurgu yaptı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise 5’inci tur oylama öncesinde Mecliste yaptığı konuşmasında “Aklın yolu halktır. Fırsatı verin, halk herkese iyi gelecek” dedi, erken seçim çağrısını yineledi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya tarafından basına servis edilen ve geçersiz olmalarına rağmen 'geçerli' sayılan oylar

Neler yaşandı?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bir kez daha “Meclis Başkan seçimi” gündemiyle dün saat 11.10’da Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Toplantıya, yaklaşık 2 hafta önce “Meclise bir daha gelmem” diyen Faiz Sucuoğlu da katıldı.

Sucuoğlu, UBP Kurultayında Ünal Üstel'i desteklemesi karşılığında, "Meclis Başkanı seçileceği" yönünde söz almış ancak 7 Ekim'de gerçekleşen ön seçimde, Zorlu Töre'ye karşı kaybetmişti. Yaşananlar üzerine Sucuoğlu Meclisi "bir daha gelmem" diyerek terk etmişti...

Genel Kurul daha sonra nisabın sağlanmasının ardından açıldı. UBP Meclis Grubu, adayın Ziya Öztürkler olduğunu açıkladı.

Öztürkler daha önce Eğitim Bakanlığı'nda Yüksek Öğretim Dairesi Müdürü ve İçişleri Bakanı gibi görevlerde bulunmuştu...

"İhbar" gerginliği: "Oyu Başbakanın komiserine göstereceğinize dair ihbar aldık, Oyları, kapı açıkken verin"

Adayın açıklanmasının ardından kürsüye çıkan CTP Meclis Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, oy verme işlemi sırasında fotoğraf çekilmemesi konusunda bir kez daha uyarı yaptı.

Şahali, “Telefonların doğrudan divana teslim edilmesi birinci talebimiz. İkincisi ise oy verme odasının kapısının açık bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.

Bunun üzerine UBP’li vekiller tepki gösterdi, “ilkokulda değiliz” ifadelerini kullandı.

Şahali ise, “Hakkınızda gelen ihbarlardan söz etmek istiyorum. Ünal Bey’in Meclisteki makam odasında verdiğiniz oyları kontrol edecek bir komiser bulunacak. Siz bu oyları komisere gösterip oyu vereceksiniz. Evet ilkokulda değiliz ama keşke ilkokulda gibi davranmasaydınız” şeklinde konuştu.

UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun:

"Arzu ederseniz, Başbakanın odasının kapısını açık bırakabiliriz"

Şahali’nin ardından kürsüye çıkan UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun ise “Erkut Bey’in hassasiyetini anlıyoruz. Oylamanın ilk yapıldığı gün, oy kullanma alanının mahremiyeti son derece önemli bir şeydir. Bu nedenle telefonlar orada bırakılacak. Arzu ederseniz, Başbakana arz ettim, Başbakanın odasının kapısını açık bırakabiliriz ama bekleme salonunda kapının açık bırakılması, gizliliğin muhafazası kapsamında önemlidir. Bu şartlar altında seçimi yapabiliriz” yanıtını verdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

"Başbakanın kapısıyla ilgili bir tartışma yapmak aklımızdan geçmiyordu ama ihbar geldi"

Atun’un ardından kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise “CTP olarak biz karnımızdan şüphe uydurmuyoruz. Başbakanın kapısıyla ilgili bir tartışma yapmak aklımızdan geçmiyordu. İhbar geldi diyoruz. Kim tarafından yapılmış olabilir? Gazeteciler tarafından? Yoksa bizim tarafımızdan? Kim söyledi bunu? Bu nereden gelebilir? Herhalde herkes tahmin edebilir” dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

“Telefonumu bırakmayacağım”

Mecliste söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise “Dünyanın hiçbir yerinde seçimler, muhalefetin istediği gibi yapılamaz. Bu yüzden telefonumu hiçbir şekilde bırakmayacağım. Telefonum masanın üzerinde olacak” dedi. Arıklı’nın konuşmasının ardından oy verme işlemine geçildi.

Öztürkler 4 turda seçilemedi

Meclis Genel Kurulu’nda, son 11 günde yapılan 14 seçimde, UBP bir türlü başkanını seçemedi. Bu kapsamda Ziya Öztürkler, kendi adına ilk 4 turda 26 oyu alamadı, seçimi kazanamadı.

Öztürkler ilk turda 23 kabul, 23 ret, 3; ikinci turda 24 kabul, 23 ret, 2 geçersiz; üçüncü turda 25 kabul, 23 ret, 1 çekimser ve dördüncü turda 25 kabul, 23 ret, 1 geçersiz oy aldı.

Daha sonra Zorlu Töre, oturuma 10 dakika ara verdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

“Aklın yolu halktır. Fırsatı verin, halk herkese iyi gelecek”

10 dakikalık aranın ardından toplanan Meclis Genel Kurulu’nda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kürsüye çıkarak bir açıklama yaptı.

Erhürman, “hükümet” yapısına ve Meclis Başkanlığı seçim sürecine dair sert eleştirilerde bulundu. Erhürman, 11 gün boyunca gerçekleşen 14 turun ardından hala çözüme ulaşılmadığını vurguladı ve hükümetin 29 vekilin “desteğine” sahip olmadığı bir yapıda olduğunu ifade etti.

Erhürman, bu sürecin ülkeye zarar verdiğini söyledi.

11 gün içerisinde yapılanlar ve isim değişiklikleri ile seçim sürecinin yıpratıcı bir hale geldiğini ifade eden Erhürman, Meclis Başkanlığı seçimlerinde beşinci turun ardından bir sonuç çıksa bile ülkenin bu şekilde yönetilemeyeceğine dikkat çekti.

Konuşmasında, “Her şey ortada, herkes konuştu ve yaşananları açıkça gördü. Beşinci turdan sonra ne olursa olsun bu iş bitmiştir. Bu saatten sonra dikiş tutmaz” ifadelerini kullanan Erhürman, mevcut yapının ülkenin yönetimi için uygun olmadığının altını çizdi.

Erhürman, halkın bu süreçte verilen mesajları değerlendireceğini ve temiz bir sayfa açılmasının gerekliliğini belirtti.

Meclis’in yaşananlardan olumsuz etkilendiğini ifade eden Erhürman, “Bu süreç demokrasiye zarar verdi ve bundan sonra iyileşme süreci için zamana ihtiyaç duyacağız” dedi.

Konuşmasının sonunda ise halkın söz hakkının her şeyin önünde olduğunu vurgulayarak, “Aklın yolu halktır. Fırsatı verin, halk herkese iyi gelecek” diyerek sözlerini tamamladı.

5’inci turda, 23 “kabul” oya 3 “geçersiz” eklenmeye çalışıldı

Erhürman’ın konuşmasının ardından 5’inci tur oylamaya geçildi. 5’inci turun sonunda şaibeli bir sonuç ortaya çıktı. 23 geçerli oy ile yeterli sayıya ulaşamayan Ziya Öztürkler’in hanesine 3 geçersiz oy ekleyen hükümet, hile ile 26 sayısına ulaştı, Öztürkler’i başkan ilan etmeye kalkıştı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre: "5. Tur seçiminde Meclis Başkanı, 26 kabul, 23 ret oyu ile seçilmiştir Meclis Başkanlığı Yardımcılığı seçimi için 10 dakika ara veriyorum" dedi, Meclis karıştı.

CTP, oy pusulalarındaki usulsüzlüğü değerlendirmek üzere divanı toplantıya çağırdı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya tarafından fotoğrafı çekilen oy pusulalarında 3 farklı oy damgasının yer aldığı görülüyor.