Meclis Başkanı seçimi: Başsavcılık, olumsuz görüş verdi

Başsavcılık, Zorlu Töre’nin 25 ret, 23 kabul aldığı Meclis Başkanı seçimini kazanmadığı yönünde bir görüş bildirdi.

Töre, Perşembe akşamı yapılan Meclis Başkanı seçiminde 25 ret, 23 kabul almış ancak “kazandım, Başsavcı’dan görüş alacağım” diyerek oturumu kapatmıştı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre Başsavcılık tarafından iletilen olumsuz görüşte taktir, Cumhuriyet Meclisi’ne bırakıldı.

Öte yandan Başsavcı Sarper Altıncık’ın görüşünü basına açıklayan Meclis Başkanı Yardımcısı Fazilet Özdenefe, “Sayın Başsavcı, Sayın Zorlu Töre’nin Meclis Başkanı seçilemediği kanaatinde olduğunu bizlere bildirdi. Gelen evrak olarak birazdan Meclisin arşivine gireceğim” dedi.

Başsavcılığın yazılı görüşünün ulaştığı Özdenefe, yazıda, gerekçe olarak ret oylarının kabul oylarından daha fazla olmasının gösterildiğini kaydetti.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bugün toplanan UBP MYK ve Parti Meclisi’nin yeni bir yol haritası belirlemesi bekleniyor.