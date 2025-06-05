Meclis AKPA Heyeti Strasburg’da

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Heyeti Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile heyet üyesi CTP Milletvekili Armağan Candan Strasburg’da bir dizi temasta bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, heyet önceki gün başlayarak bugün tamamlanan temaslar kapsamında Avrupa Konseyi (AK) nezdindeki üye ülke delegasyonları ve Avrupa Konseyi’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının icrasından sorumlu yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmelerde Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) işleyişi, siyasi ve hukuki boyutu konusunda bilgi paylaşılırken, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nde de mülkiyet konuları ve Rum tarafının tutuklama girişimleri hakkında bilgi verildi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile AKPA Başkanı Theodoros Rousopoulos’a birer mektup gönderen AKPA heyeti, Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Konseyi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.