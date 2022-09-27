Meclis 3 Ekim’de açılıyor…

Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılı çalışmalarına 3 Ekim Pazartesi başlayacak.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, yeni yasama yılı öncesinde Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı.

Töre, Cumhuriyet Meclisi'ni yeni dönemde çok yoğun bir gündemin beklediğine işaret ederek, gündemin zengin olacağını kaydetti.

Meclis Başkanı Töre, yeni dönemde 6 yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu'na havale edildiğini ifade etti.

Yerel seçimlerle ilgili yasa tasarısının da görüşüldüğünü ama belediyelerin birleştirilmesi yasasının genel kuruldan geçtiğini fakat ana muhalefet tarafından anayasa mahkemesine götürüldüğünü anımsatan Töre, kararın beklendiğini söyledi.

Meclis'in gündeminin zengin olacağını, bütçe çalışmalarının hazırlığının devam ettiğini ifade eden Töre, “KKTC Meclisi'nde nisap sıkıntısı var mıydı yok muydu” tartışmaları yapıldığını ancak aslında nisap sorunu hiç yaşamadıklarını işaret etti.

“Sucuoğlu başkanlığında da Üstel başkanlığında nisap sıkıntı yaşanmadığını, mutlaka 26’nın sağlandığını” ifade eden Töre, genel kurul toplantılarının gecikmeli de olsa açıldığını, çünkü hükümetin de muhalefetin de grup toplantıları yaptığını, yasalar üzerinde görüşmeler olduğunu kaydetti.

Bu yüzden nisap sorunu iddialarının doğru olmadığını ifade eden Töre, yeni Meclis binası ile ilgili soruyu da yanıtladı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclis binasının artık yıprandığını, yetersiz kaldığını, ihtiyaca cevap vermediğini ifade ederek, dünyadaki çağdaş uygulamalara bakıldığında bu binaların çok daha donanımlı yapıldığını, ayrıca yeni Meclis binası ihtiyacının çoktan bulunduğuna dikkat çekti.