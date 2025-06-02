Meclis, 2 buçuk saatin sonunda açıldı

KKTC yurttaşlarının, 50 Euro 'ceza' karşılığında casinolara girişlerinin önünü açmayı ve kumarhane sayısını artırmayı öngören Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın oylaması, hükümete mensup vekillerin "Cumhurbaşkanı seçimlerinde Ersin Tatar'ı destekeleme" etkinliğinden dönemleri sonrası yeniden başladı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'in "10 dakika ara verdiği" genel kurul, yaklaşık 2 buçuk saat sonra başladı.

Bu süreçte yoklama yapılmadı, nisap aranmadı.

Söz konusu yasa, okullara yakın noktalara casino açılmasını, casino izin süreçlerinin kolaylaştırılmasını ve KKTC yurttaşlarının 50 Euro 'ceza' karşılığında casinolara girişlerinin önünü açmayı hedefliyor.

Gün boyu tartışılan yasanın öne çıkan bir diğer büyük tehlikesi ise, kara para aklama konusu...