Meclis 12 gün tatil
Meclis Genel Kurul çalışmalarına 12 gün tatil verilmesine ilişkin karar oybirliğiyle kabul edildi.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul toplantılarına 12 gün süreyle ara verilmesine ilişkin karar oybirliğiyle onaylandı.
Başkanlık Divanı’nın Danışma Kurulu’nun görüşünü alarak ürettiği karar, Genel Kurul toplantısında oy birliğiyle onayladı.
27 Haziran’da toplanacak Meclis Genel Kurulu’nun, yasama öncelikli olmak üzere yasama ve denetim faaliyetlerinin birlikte yapılmasına karar verildi.
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