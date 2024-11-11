Meclis 1 hafta ertelendi

UBP – YDP – DP Hükümeti, Meclis Genel Kurulu toplantısının 1 hafta ertelenmesini önerdi, CTP grubu söz konusu öneriyi kabul etti.

Bu kapsamda bir sonraki genel kurul toplantısı, önümüzdeki hafta Pazartesi günü gerçekleşecek.

Hükümetin, söz konusu 1 haftalık süreyi neden talep ettiği henüz bilinmiyor.

Yaşanan gecikme nedeniyle bütçe görüşmeleri de başlayamadı.

CTP, Meclis’in meşru Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında açılması ve bütçe görüşmelerinin başlamasını önermiş, UBP – YDP – DP Hükümeti söz konusu öneriyi reddetmişti.