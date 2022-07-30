Maymun çiçeğinden Avrupa’daki ilk ölüm İspanya’da gerçekleşti

Maymun çiçeği virüsünden ötürü Afrika dışındaki ilk ölümler Brezilya ve İspanya’da gerçekleşti.

41 yaşındaki bir adam Brezilya’da hayatını kaybederek Afrika dışında maymun çiçeği virüsünden ötürü ölen ilk kişi oldu.

Ardından İspanya da bir ölüm açıkladı, Avrupa’da ilk kez biri maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybetmiş oldu.

Geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü (WHO), maymun çiçeği virüsünü "küresel sağlık acil durumu" ilan etmişti.

Enfeksiyon genel olarak hafif geçiyor, virüsün toplum geneline riski ise düşük.

Brezilya Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada hayatını kaybeden kişinin lemfoma hastası olduğunu ve bağışıklık sisteminin bu yüzden güçsüz olduğunu kaydetti.

Brezilya’da şimdiye kadar 1.066 kişinin bu virüse yakalandığı tespit edilirken 513 kişinin de taşıdığından şüphe ediliyor.

Çiçek hastalığı aşısı koruma sağlıyor

Brezilya’da hastalığı taşıyan vakaların yüzde 98’inin gay erkekler olduğu kaydedildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı ise 3.750 kişinin hastalığı taşıdığını, yüzde 3,2’sinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre dünya çapında 21 bin 148 vaka var.

Nadir görülen bir virüs olan Maymun çiçeği, Çiçek hastalığına benzer bir hastalığa neden oluyor.

Maymun çiçeği görülen kişilerde hastalık hafif geçiyor ve uzmanlar bu durumda bulaşma olasılığının düşük olduğunu söylüyor.

Virüs genellikle tropik yağmur ormanlarının yakınındaki Batı Afrika ülkelerinde görülüyor. Virüsün, Batı Afrika ve Orta Afrika olmak üzere iki ana türü var.

Yetkililere göre virüsü kapmaya daha açık kişiler, gay ve biseksüel erkekler ile sağlık çalışanlarına aşı yapılmalı.

Çiçek hastalığına karşı aşılamanın maymun çiçeği hastalığını önlemede yüzde 85 etkili olduğu kanıtlanmıştı.