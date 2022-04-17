Mavroyiannis, müzakere sürecindeki durgunluk gerekçesiyle istifa etti

Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis’in görevinden istifa ettiği bildirildi.

Cyprus Mail’in haberine göre, Politis gazetesine konuşan Mavroyiannis, istifa gerekçesi olarak, Kıbrıs’taki müzakere sürecinde herhangi bir gelişme yaşanmamasını gösterdi.

Mavroyiannis’in Cuma günü sabah istifasının Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e sunduğunu ve istifasının kabul gördüğü aktarıldı. Hükümet sözcüsü Marios Pelekanos, Mavroyiannis’in istifasını doğruladı. Mavroyiannis, 15 Mayıs’a kadar görevde kalacak.