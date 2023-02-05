Mavroyannis: Halkıma güveniyorum

Güneyde yeni başkanını belirlemek için sandık başında. AKEL'in desteklediği bağımsız aday Andreas Mavroyannis, Lefkoşa‘daki Aglantzias Okulu’nda oyunu kullandıktan sonra basına açıklamalarda bulundu.

"Bugün bir demokrasi bayramıdır" diyen Mavroyannis, halkına güvendiğini ifade etti.

Mavroyannis konuşmasının devamında, “Seçim süreci boyunca halkın sorunlarını dinledim. Tüm çocuklara karşı büyük bir yükümlülüğümüz var” ifadelerini kullandı.

Papadopoulos: "Bugün vatandaşların günüdür"

Demokratik Parti (DİKO) Başkanı Nikolas Papadopoulos, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında, pazar sabahı Lefkoşa'daki Agios Andreou İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada; perspektifi olan, umut ve ilham verebilen, çeşitli siyasi görüşten vatandaşları ve tarafsız vatandaşları birleştirebilen kişiyi seçiyoruz dedi.

Papadopoulos oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün vatandaşların günüdür" diyerek herkesi kutsal olan oy kullanma hakkını kullanmak üzere sandık başına davet etti.

Papadopoulos ayrıca, yoğun bir seçim öncesi mücadelenin ardından artık, birlik ve beraberlik vaktinin geldiğini de sözlerine ekledi.

14 adayın yarıştığı seçimde, oy verme işlemi sabah 07.00'de başladı, 18.00'e kadar sürecek.