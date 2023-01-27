Maviş: “Ülkede 48 özel eğitim öğretmeni görev beklerken, Türkiye’den öğretmen getirmenin hiçbir açıklaması olamaz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, “Ülkede sınavda başarılı olmuş 48 özel eğitim öğretmeni görev beklerken, Türkiye’den öğretmen getirmenin hiçbir açıklaması olamaz” dedi.

Maviş yazılı açıklama yaparak, ülkede eğitimde sürenin uzatılmasının nasıl, ne şekilde ve hangi koşullarda olması gerektiğinin başka bir ülkenin Eğitim Bakanı tarafından ayaküstü verilebilecek bir karar olmadığını, Kuzey Kıbrıs’taki eğitim paydaşlarının oturup üzerinde çalışma yaparak verebileceği bir karar olduğunu söyledi.

Okullarda sürdürülen eğitim faaliyetlerinin süresiyle ilgili Eğitim Bakanlığının, sendikaların ve konuyla ilgili akademisyenlerin ortaya koyabileceği fikir, görüş, bilgi ve kapasiteleri bulunduğunu söyleyen Maviş, bu bağlamda, daha önce yapılmış birçok çalışma raporu ve örnek uygulama olduğunu kaydetti.

Maviş, öğretmenlerin çalışma koşulları, özlük hakları, okulların fiziksel ve dijital alt yapısı, okulların personel ihtiyaçları, öğrencilerin beslenme ve bakım ihtiyaçları, eğitim programları, taşımacılık ve benzeri onlarca hayati konunun etraflıca ve hukuksal açıdan değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Maviş, şu ifadeleri kullandı:

“Eğitimde süreyi tartışıp, uygulama safhasına geleceksek, bunun yolu ‘emir demiri keser’ anlayışı değil, bilimsel veriye dayalı sosyal diyalog sürecidir.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından Ağustos ayında yapılan sınavda başarılı olmuş 48 tane özel eğitim öğretmeni görev beklerken, Türkiye’den öğretmen getirmenin hiçbir açıklaması olamaz.

Bilinmelidir ki, eğitim-öğretim faaliyetleri ve Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, AKP’nin seçim alanı değildir. Eğitim Bakanlığı asli görevini hatırlamalı ve eğitim-öğretim faaliyetlerini paydaşlarla iş birliği içerisinde sürdürmelidir. Yapamıyorlarsa da, görevlerini iade edip evlerine dönmelidirler.”

Maviş, konuyla ilgili hazırladıkları çalışma raporunu, ilerleyen günlerde paylaşacaklarını belirtti.