Mastürbasyon, uzun zamandır insanlık tarihinin en tabu konularından bir tanesi olmasına rağmen insanların büyük çoğunluğunun deneyimlediği ve yapmaya devam ettiği bir eylemdir. Mastürbasyonun bu kadar yaygın olmasına rağmen hakkında birçok yanlış bilgi vardır. Bugün bu yanlış bilgilerin ne olduğu ve doğruluğu hakkında konuşalım.

‘Mastürbasyon, yalnızca yalnız insanlar içindir’

Tabiki de hayır! Toplumun genelinde mastürbasyonu yalnızca yalnız insanların yaptığına dair ısrarcı bir düşünce var. Bu düşüncenin aksine tüm ilişki türlerindeki insanlar için tamamen olağan bir eylemdir. Yapılan araştırmalar, sağlıklı ilişki içerisinde olan insanların da öz bakım biçimi olarak mastürbasyon yaptığını göstermektedir. Bazen siz havanızdasınızdır, bazen partneriniz değildir, bazen yalnızca mastürbasyon yapmak istersiniz, bazen de neyin iyi hissettireceğini merak edersiniz. Bu durumların hiçbirinde sorun yok. İlişki içerisindeyken mastürbasyon yapmanız tatmin olmadığınızın bir işareti değildir.

‘Çok fazla mastürbasyon yapmak, fiziksel zarara neden olur’

Hayır, fazla mastürbasyon yapmak penisinizi kırmayacak, vulvanızı yıpratmayacak, sizi kalıcı olarak duyarsızlaştırmayacaktır. Kayganlaştırma eksikliği ya da aşırı sürtünme bazen geçici tahrişe neden olsa da uygun bakım ve kendi sınırlarınızın farkındalığı ile bu durumu kolayca önleyebilirsiniz. Ancak mastürbasyon, gündelik hayatınıza, sorumluluklarınıza ya da ilişkilerinize müdahale ediyorsa alışkanlıklarınızı yeniden değerlendirmeniz gerekebilir.

‘Mastürbasyon, testosterone seviyesini düşürür’

Genellikle internetin ‘deep web’ kısmında yer alan bu bilgi fitness yapan kişilerin ve mastürbasyondan uzak durmanın fiziksel gücü, enerjiyi arttırabileceğini iddia eden ‘NoFap’ hareketi arasında popülerdir. Gerçek şu ki, testosterone seviyesi ejakülasyondan (boşalmadan) hemen sonra geçici olarak değişse de hızla normal seviyesini geri döner. Yapılan çalışmalar, mastürbasyonun testosterone seviyelerinde bir etkisi olmadığını göstermektedir.

‘Mastürbasyon bağımlılık yapar’

Bu düşünce genellikle mastürbasyonun yapılmasına karşı ahlâki itirazları olan gruplar tarafından benimsenir. Mastürbasyon doğası gereği bağımlılık yapıcı değildir. Eğer bir kişi mastürbasyonun hayatına engel olduğunu düşünüyorsa bir uzmanla görüşmekte fayda bulabilir. Ancak insanların büyük çoğunluğu için mastürbasyon hayatın sağlıklı, olağan ve yönetilebilir bir parçasıdır.

‘Mastürbasyon yalnızca gençler içindir’

Toplum, insanların yaş aldıkça mastürbasyon yapmaktan vazgeçtiğini farzediyor. Hayır, böyle bir vazgeçme söz konusu değildir. Kendilerini keşfeden ergenlerden, altın yıllarının tadını çıkaran yaşlılara kadar her yaştan insan mastürbasyon yapıyor. Hatta birçok yaşlı yetişkin, yaşlandıkça mastürbasyonun yaşamlarının daha da önemli bir parçası haline geldiğini, bedenlerine zevk ve rahatlama kaynağı sağladığını fark etmektedir. Unutmayalım! Cinsellik yaşam boyu süren bir yolculuktur, mastürbasyon bunu fark etmenin birçok yolundan yalnızca bir tanesidir.

‘Mastürbasyon yapan kişinin avuç içlerinde kıllanma olur, mastürbasyon yaptıktan sonra yüzde akne oluşabilir, mastürbasyon yapmak regl düzensizliklerine neden olur, mastürbasyon yapan kişi görme kaybı yaşayabilir, susuz kalabilir ya da ruh sağlığı olumsuz olarak etkilenebilir’ gibi gerçek dışı, komik ve hiçbir doğruluğu olmayan bu bilgileri bir kişi size söylerse, etraftan duyarsanız ya da karşınıza çıkarsa lütfen endişelenmeyin. Belki de doğru bilgileri öğrenir ve hakkında çekinmeden konuşabilirsek yanlış bilgileri ortadan kaldırmaya katkı sağlayabiliriz.

Haftaya ‘G noktası’ hakkında konuşalım mı?

Uzm. Nilsu Atıcı

Aile Danışmanı/Cinsel Danışman