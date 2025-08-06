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Masalsı Bir Yolculuk: ‘Cranberries in Wonderland’

Masalsı Bir Yolculuk: ‘Cranberries in Wonderland’

Sanatı masalla buluşturan özel bir gösteri, Cranberries Dance & Gym Center imzasıyla Girne’de sahneleniyor.

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Sanatı masalla buluşturan özel bir gösteri, Cranberries Dance & Gym Center imzasıyla Girne’de sahneleniyor. ‘Cranberries in Wonderland’ adlı bu büyülü performans, izleyicileri Alice Harikalar Diyarı’na götüren etkileyici bir performans yolculuğuna çıkaracak. Gösteri 8 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00’de Girne Amfi Tiyatro’da sahnelenecek.

10 yaş altı çocukların ücretsiz izleyebileceği gösterinin biletleri 350 TL olarak açıklanırken biletler; www.gisekibris.com adresinden online olarak temin edilebilecek. Etkinlikten elde edilecek tüm gelir, sosyal sorumluluk kapsamında Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı’na bağışlanacak.

MAsalsı atmosfer, özgün dekor...

3 yaş ile 24 yaş arası yaklaşık 120 kişilik bir ekibin yer alacağı dev gösteri; masalsı atmosferi, özgün dekorları, rengarenk kostümleri ve yaratıcı sahne tasarımıyla her yaştan izleyiciye hitap edecek. Sürprizlerle dolu bu gece, görsel bir şölenin yanı sıra duygu dolu bir masal deneyimi sunacak.

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