Maronit ve Karpaz köylerinde aşı için BM’ye başvurdular

Kıbrıs Cumhuriyeti’nden adanın kuzeyindeki Maronit köyleri, ayrıca, Karpaz’daki Kıbrıslı Rumları aşılamak için Birleşmiş Milletler’e başvuru yapıldı.



Kıbrıs Haber Ajansı’na göre, Kıbrıslı Rum lider adına müsteşarlıktan yapılan açıklamada,

Adamın kuzeyinde Maronit köylerinde, Karpaz yarımadasında yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronit enklavların aşılanmasının başlaması için gerekli düzenlemeler yapıldı.



Aşı Eylem Planı’nın Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yapıldığı duyuruldu.



Müsteşarlığın açıklamasında, bu planların sorunsuz uygulanabilmesi için Birleşmiş Milletler’den kuzeyle temasa geçilmesinin istendiği belirtildi.