Marmaris’te Konaklayabileceğiniz Oteller

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Marmaris, ülkemizin en popüler tatil beldelerinden biridir ve bu da çok sayıda otelin hizmet vermesini beraberinde getirir. Siz de Marmaris’te konforlu ve keyifli bir tatil yapmak için hemen otel seçeneklerine göz atmaya başlayabilirsiniz. Bu eşsiz bölgede konaklayabileceğiniz Marmaris otelleri sayısı oldukça fazla ve biz sizler için bazı örnekler vermek isteriz.

Orka Lotus Beach

Mavi bayraklı plajı olan bu otel denize sıfır konumu ile ön plana çıkıyor. Marmaris’in İçmeler bölgesinde hizmet veren otelin kendine ait plajının olması konukların çok daha rahat güneşlenmelerine olanak tanıyor. Odalarında klima, minibar, çay ve kahve seti, balkon, kasa, LCD TV, uydu yayını ve kablosuz internet de var. Bu otelde konakladığınızda her sabah eşsiz bir manzaraya uyanacağınızdan emin olabilirsiniz. Eğer oteli daha yakından incelemek isterseniz ETS internet sitesine tıklayın.

Grand Yazıcı Club Marmaris Palace

Harika bir doğa ve deniz manzarasına sahip olan Grand Yazıcı Club Marmaris Palace konuklarından yüksek puanlar alan otellerden biridir. Konuklarına konfor ile eğlenceyi bir arada sunan otelde leziz yemek sunumlarının da büyük beğeni topladığını söyleyebiliriz. Ailelerin de rahatlıkla konaklayabileceği otel Dalaman Havalimanı’na sadece 90 km mesafede yer alıyor. İçerisinde Türk hamamı, sauna gibi konukların ilgi gösterdiği çeşitli hizmet alanları da var. Rezervasyon yapmak için acele edin çünkü kısa zamanda tam doluluk oranına ulaşan bir oteldir.

Hotel Aqua Marmaris

Öncelikle ödüllü bir tesis olduğunu belirtelim ve renkli bahçeleri ile ön plana çıkan otellerden biridir. Tatilcilerin konforu için her türlü detayın düşünüldüğü bu otelde eşsiz bir konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz. Açık ve kapalı havuz, çocuk havuzu gibi seçeneklerin de bulunduğu otelde leziz yemekler servis ediliyor. Temizliğe ve hijyene de önem verildiği için konukların gayet keyifli bir tatil süreci geçirmeleri mümkün oluyor. Peki, bu otelde en uygun fiyatla konaklamak için ne yapmalı? Elbette rotanızı hemen Etstur internet sitesine çevirmelisiniz. Erken dönemde rezervasyon yaparak indirimli konaklama şansını yakalayabilirsiniz.

Halıcı Hotel

Uygun fiyatla konaklayabileceğiniz bir otel arıyorsanız sizin için en uygun seçeneklerden biri Halıcı Hotel olabilir. Marmaris’in ünlü Barlar Sokağına son derece yakın bir konuma sahip olan hotel konuklarına açık yüzme havuzu imkânı sunuyor. Aynı zamanda bir de güneşlenme terası var. Makul bir ücret karşılığında konaklayabileceğiniz bu hoteli şimdi daha yakından inceleyebilir ve ne gibi hizmetlerin sunulduğunu öğrenebilirsiniz. Bunun için de hemen şimdi ETS internet sitesine tıklayın.

Turunç Resort Otel

Sizlere rahatlıkla önerebileceğimiz otellerden biri de Turunç Resort Otel’dir. Eğlence huzuru bir arada sunan otelde Marmaris’in eşsiz denizinde yüzme ve altın gibi kumsallarında güneşlenme şansını elde edebiliyorsunuz. Otelin pek çok farklı konaklama seçeneği sunduğunu da eklemeliyiz. Karar vermeden önce mutlaka konaklama seçeneklerine göz atın ve size en uygun olanını seçin.

Elbette Marmaris bölgesinde hizmet veren bungalov otel seçenekleri de var. Dilerseniz villa kiralama gibi alternatif konaklama yöntemlerine de yönelebilirsiniz. Bu seçenekler arasında hem beklentilerinize hem de bütçenize uygun pek çok alternatif olacaktır. Tamamını detaylıca gözden geçirdikten sonra kolaylıkla karar verebilirsiniz.

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